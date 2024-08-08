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06:30, 9 августа 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала о пользе читмила

Фото: Sander Dalhuisen / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем полезен читмил для тех, кто хочет похудеть. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что у худеющих может наступить стабилизация веса, так как лишние килограммы перестают уходить из-за адаптации организма к ограничению калорий. «Поэтому для некой перезагрузки необходимо проводить читмил. Он срабатывает как психологическая разгрузка, организм перестает испытывать стресс и процесс похудения продолжается», — заявила Соболь.

Специалист добавила, что читмил также может улучшить внешний вид. «Благодаря накоплению гликогена мышцы выглядят рельефнее», — отметила специалист.

Ранее Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — отметила специалист.

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      Алексей Гусев
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