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15:58, 8 августа 2024Россия

Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

В Ялте мужчина украл флаг похороненного на Аллее Славы участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Крыму осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО), похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

На кадрах с моментом кражи, снятых камерой наблюдения на кладбище, видно, как к могилам спускается мужчина с рюкзаком на спине и пакетом. Он снимает с одного из захоронений флаг, после чего уходит.

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Как выяснило издание, неизвестный унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. Полиция проводит проверку и разыскивает нарушителя.

Ранее в Чите отправили в интернат 16-летнего подростка, осквернившего могилы участников СВО. Он нанес на флаги России и частной военной компании «Вагнер» надписи «УКР» и Украина», а также поджег венки.

В июле могилы участников СВО осквернили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На одной из них сожгли венки, а на другой — вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет.

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      Константин Лысяков
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