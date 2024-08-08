Особняк экс-замглавы Минобороны Иванова построен незаконно, его могут снести

Поместье находящегося в СИЗО экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей, оказалось под угрозой сноса. Особняк, расположенный в Тверской области на берегу Волги, признали самостроем.

По данным Mash, администрация Калязинского района уже подготовила иск на снос и в ближайшее время направит его в суд. К нему была приложена экспертиза местного госстройнадзора, которая зафиксировала отсутствие обращений по поводу строительства или реконструкции объектов ИЖС и разрешения на застройку земельного участка. Как сообщает источник, единственным решением в этом случае является ликвидация самостроя.

Известно, что стоимость коттеджа составляет порядка двух миллиардов рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сносу может подлежать почти 3000 «квадратов» жилой застройки

Площадь самого участка составляет около восьми гектаров, а площадь жилой застройки доходит до 3000 квадратных метров. На территории также расположены спа-комплекс, бассейн, дома для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.

До этого Mash указывал, что поместье Иванова в течение четырех лет строилось втайне — строителей для этих целей везли преимущественно из Твери. У них отбирали гаджеты, запрещали распространять информацию о своей работе и общаться с местными жителями. Для этого с ними заключали договоры о неразглашении.

Благодаря такой секретности Иванову удалось утаить факт незаконного строительства в лесу. Вся территория была обнесена глухим забором и окружена сосновым лесом. В центре располагались средства подавления сигнала.

Поместье Иванова создано по образу знаменитой усадьбы

Незаконченный особняк экс-замминистра был построен по образу известной усадьбы Знаменское-Раек в стиле классицизма. Она располагается в Тверской области и была возведена в XVIII веке.

На территории поместья Иванова также имеется парк и фонтан. Внутри здания два флигеля — на восемь спален, а на цоколе расположены четыре склада для мебели и два — для продуктов. Первый этаж должен был предназначаться для приема гостей. Там же оборудована столовая. На втором этаже главная спальня, 40-метровая ванная комната и несколько гардеробных.

Сама земля была приобретена связанной с Ивановым фирмой «Волжский берег», учредителем которой выступал арестованный в рамках уголовного дела замминистра Сергей Бородин. С одобрения местных депутатов вместе они изменили генплан, согласно которому была разрешена застройка берега Волги.

Уточняется, что цена участка на данный момент составляет 200 миллионов рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля. В министерстве он отвечал за вопросы строительства и капремонта военных объектов. Ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Сейчас бывший замминистра обороны просит отпустить его из СИЗО из-за характеристик со службы.