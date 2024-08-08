Российский гребец нецензурно выругался из-за результата на Олимпиаде

Российский каноист Алексей Коровашков нецензурно выругался из-за результата на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит Sport24.
«До третьего места не хватило девять сотых секунды? (...) Обидно», — сказал Коровашков. Он отметил, что ему и Захару Петрову было сложно удержать лодку, поскольку оба гребут слева. Петров добавил, что они ехали в Париж за победой.
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8 августа Коровашков и Петров упустили медали Олимпиады-2024 в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Третье место определялось по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказался дуэт из Испании.
Ранее Коровашков и Петров установили олимпийский рекорд в данной дисциплине. В квалификации они преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту 38,65 секунды.