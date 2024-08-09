Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
Завтра
02:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Франция U23
Сегодня
19:00 (Мск)
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Финал
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Реджана
Кубок Италии|1/32 финала
15:07, 9 августа 2024Спорт

Избитого российского боксера Двали выписали из больницы

Избитого российского боксера Дмитрия Двали выписали из больницы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Избитого в Крыму чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский спортсмен будет проходить процесс восстановления под наблюдением врачей. Ранее главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов допустил, что Двали не ранее, чем через месяц, может понадобиться вторая операция.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. На боксера и его спутников напали около 15 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Призер Олимпиады-2024 потеряла сознание во время пресс-конференции

      Созданы сосуды для искусственных сердец

      Толпа туристов устроила массовую драку в Таиланде и попала на видео

      Прокат самокатов и велосипедов подорожал

      Давшего показания на Шамарина генерала Минобороны России вернули в колонию

      Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

      Вокалист «На-На» призвал жаловаться на выступающих пьяными артистов

      Россиянка нашла «сатанинский гриб»

      ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше