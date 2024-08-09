Избитого российского боксера Двали выписали из больницы

Избитого российского боксера Дмитрия Двали выписали из больницы

Избитого в Крыму чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский спортсмен будет проходить процесс восстановления под наблюдением врачей. Ранее главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов допустил, что Двали не ранее, чем через месяц, может понадобиться вторая операция.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. На боксера и его спутников напали около 15 человек.