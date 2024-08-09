Названо количество штрафов Дзюбы за нарушение ПДД за последние 10 месяцев

Shot: Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД за 10 месяцев

Футболист Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД за последние 10 месяцев. Количество административных протоколов назвал Telegram-канал Shot.

В списке присутствуют штрафы, которые выписаны с помощью средств фото- и видеофиксации на автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на игрока с октября 2023 года. Протоколы составлены за превышение скорости, нарушение разметки, езду с непристегнутым ремнем безопасности. Только в один день 3 августа Дзюба получил пять штрафов за превышение скорости.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы. Он заявил, что хотел бы увидеть игрока в элитном дивизионе.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. С этого момента 35-летний футболист находится без клуба.