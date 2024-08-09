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09:49, 9 августа 2024Экономика

Названы требования к будущему арендатору подмосковной дачи Пугачевой

aif.ru: потенциальный арендатор дачи Пугачевой должен предъявить скан паспорта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Потенциальный арендатор подмосковной дачи, построенной певицей Аллой Пугачевой, должен предъявить арендодателю скан паспорта. Это и другие требования к будущим жильцам назвал риелтор, который помогает сдать объект, пишет aif.ru.

С 2014 года владельцем недвижимости, расположенной в 45 километрах от МКАД, в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, является внук Пугачевой Никита Пресняков, который в данный момент проживает за границей.

Журналисту издания удалось выяснить, что дом пока не сдан — можно приехать посмотреть его, предварительно предоставив документы. «Вы должны прислать скан паспорта, чтобы арендодатель смог вас проверить. Так как он публичная личность, сами понимаете, успешный арендатор предварительно пройдет серьезную проверку», — рассказал риелтор. Помимо этого, он сообщил, что хотя в стоимость аренды входит обслуживание охраны и прочие платежи, которые взимает поселок, надо платить по счетчикам, а также за замену септика канализации и прочих расходов, зависящих исключительно от арендатора.

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Специалист по недвижимости уточнил, что в доме разрешено проживать с детьми и животными. Среди других преимуществ объекта он отметил уникальное местоположение — арендатору будет доступна 80-метровая береговая линия, которую по закону нельзя приватизировать, а также личный пирс, позволяющий жильцам пригнать туда личную лодку, катер либо яхту и ходить по реке Истре.

Днем ранее стало известно, что за аренду дачи Аллы Пугачевой в Подмосковье стали просить два миллиона рублей в месяц. При этом в начале лета сумма составляла лишь 200 тысяч рублей.

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      Полина Кислицына
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