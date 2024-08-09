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10:17, 9 августа 2024Экономика

Отток капитала из России замедлился

«Известия»: отток капитала из РФ замедлился в апреле-июне с $28 млрд до $18 млрд

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Чистый отток капитала из России во втором квартале 2024 года сократился по сравнению с данными за январь-март на 10 миллиардов долларов, до 18 миллиардов. Об этом со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ пишут «Известия».

Речь идет о чистом оттоке капитала частного сектора в рамках легальных операций и средств на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях. Его замедление отмечается с середины прошлого года, когда показатель наоборот резко вырос, несмотря на высокий внутренний спрос. Одной из причин такой динамики в материалах, с которыми ознакомились журналисты, называют сложности с расчетами по внешнеэкономической деятельности, особенно обострившиеся в текущем году на фоне угрозы вторичных санкций США.

Как ранее рассказали в Росфинмониторинге, с февраля 2022 года география оттока капитала из России изменилась за счет сильного падения потока средств, направляемых в офшорные юрисдикции недружественных стран и отсутствия такой тенденции в отношении вывода средств в Турцию, Сербию, страны Ближнего Востока. Так, отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вырос в 2023 году вдвое.

По данным Reuters, на фоне проблем с расчетами, влияющих на торговлю России и Китая, из-за которых бизнес сталкивается с возвратами платежей почти в 80 процентах случаев, в странах готовятся к началу использования бартерных схем.

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      Дмитрий Воронин
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