Росфинмониторинг: отток капитала из России в ОАЭ вырос вдвое с 2022 года

С 2022 года отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вырос почти вдвое — на 96 процентов. Резкое увеличение затронуло как потоки общего, так и подозрительного характера, заявил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков. Его слова приводит Forbes.

Согласно классификации Центробанка, оттоком (или вывозом) капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. Речь может идти, например, о покупке валюты физлицами и переводах на зарубежные счета юрлицами.

Как уточнил Шевляков, с февраля 2022 года география оттока капитала из России сильно изменилась. По его словам, с начала боевых действий на Украине «финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно», а средства из них начали «больше возвращаться обратно в РФ».

Однако тенденция снижения оттока капитала из России не коснулась юрисдикций ближневосточных и азиатских стран, включая ОАЭ и Турцию, заявил чиновник. Еще одним популярным направлением для оттока капитала из РФ стала Сербия. «При этом мы понимаем, что часть денег, которые туда попадают, могут возвращаться обратно (в Россию — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Шевляков.

В свою очередь, замглавы Департамента налоговой политики Минфина Александр Смирнов связал резкий прирост оттока капитала в ОАЭ с активной сменой корпоративной прописки кипрских холдингов, владеющих российскими производственными активами. Новым местом для развития бизнеса они зачастую выбирают одну из ведущих ближневосточных стран, пояснил он.

О резком росте оттока капитала из России ранее сообщали и аналитики НИУ ВШЭ. В своем «Комментарии о государстве и бизнесе» они указали, что по итогам третьего квартала 2023 года чистый отток капитала из РФ составил 18 миллиардов долларов. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. За первые девять месяцев суммарный отток капитала из страны достиг почти 50 миллиардов долларов. При этом по итогам 2022-го показатель составил рекордные 243 миллиарда, или 13,5 процента ВВП.