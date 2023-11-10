Отток капитала из России резко вырос

НИУ ВШЭ: чистый отток капитала из РФ в III квартале вырос вдвое, до $18 млрд

В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил 18 миллиардов долларов — по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза. В НИУ ВШЭ отмечают, что это стало главной причиной ослабления рубля в июле-сентябре 2023 года. С документом института «Комментарии о государстве и бизнесе» ознакомились «Известия».

По классификации Центробанка, оттоком (или вывозом) капитала считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. Речь идет, например, о покупке валюты физлицами и переводах на зарубежные счета юрлицами. По показателю можно понять, на сколько вывод денег из страны превышает их приток.

В общей сложности за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти 50 миллиардов долларов. Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные 243 миллиарда долларов, или 13,5 процента ВВП, оценивали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Ведущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов объяснил, что отток капитала растет в основном из-за действий компаний, а не физлиц. С ним соглашаются и другие эксперты, отмечая, что доходы от экспорта задерживаются, а в некоторых случаях, например с оплатой энергоресурсов в индийских рупиях, компании и вовсе не могут вывести деньги из-за рубежа.

Другой причиной увеличения оттока капитала из России аналитики называют уход иностранных компаний с рынка — они получают деньги в рублях, затем обменивают их на валюту и выводят за рубеж. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица подчеркивает, что тенденция тесно связана с ухудшением инвестиционного климата в стране, волатильностью курса, а также с санкционными рисками. Причем отток, скорее всего, продолжится, но к середине 2024 года станет устойчиво снижаться.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Мера призвана ограничить вывоз капитала из страны и укрепить национальную валюту. С начала года рубль рухнул в цене более чем на 30 процентов.