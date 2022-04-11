Отток капитала из России поставил рекорд

Чистый отток капитала из России в первом квартале составил 64,2 миллиарда долларов

Чистый отток капитала из России в первом квартале 2022 года поставил рекорд и стал наибольшим с 2014-го, следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.

Согласно статистике ЦБ, чистый отток капитала из страны (отток за вычетом притока) за первые три месяца года составил 64,2 миллиарда долларов (против 17,5 миллиарда год назад).

В четвертом квартале 2014 года чистый отток капитала из России составил 152,1 миллиарда долларов. По итогам прошлого года он равнялся 72,6 миллиарда.

Оттоком (или вывозом) капитала по классификации ЦБ считаются любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. К ним относятся покупка валюты физлицами и переводы на зарубежные счета юрлицами, выдача кредитов иностранным компаниям, обслуживание кредита в иностранном банке и облигаций, приобретенных нерезидентами.