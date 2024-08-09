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16:24, 9 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

АТОР: консульство Испании в Москве выдает шенген в течение 2-3 недель

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Консульство Испании в Москве выдает россиянам шенгенские визы в течение 2-3 недель с момента подачи документов. Сроки оформления шенгена в разные страны раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом эксперты предупреждают, что записаться в визовый центр Испании будет очень сложно — его сайт зависает, а свободные слоты появляются редко. Французское консульство рассматривает документы в течение 3-4 недель, однако и там возникают проблемы с записью. В настоящее время «окошки» есть лишь на октябрь, но и те разбирают очень быстро.

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«Что касается других стран шенгенской зоны, то записаться на подачу документов в визовые центры Венгрии и Греции можно в ближайшие недели, но на руках должны быть выкупленные авиабилеты и оплаченный отель», — пишут специалисты. При этом сроки получения документа доходят до 45 дней.

Ранее эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов дал советы, которые могут помочь при планировании путешествия. Эксперт отметил, что сейчас оформить визу сложнее и дольше.

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      Марк Успенский
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