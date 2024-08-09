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10:00, 9 августа 2024Спорт

Российский хоккеист НХЛ раскрыл преимущество Череповца над Майами

Хоккеист Бучневич заявил, что летом в Череповце погода комфортнее, чем в Майами

Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич раскрыл преимущество Череповца перед Майами. Его цитирует «35медиа».

По его словам, летом погода в российском городе комфортнее, чем в американском. «В это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары», — отметил Бучневич.

По словам игрока, он приезжает в Череповец исключительно летом. «На улице часто узнают. Многие подходят, фотографируются, берут автограф, что-то спрашивают, просто здороваются», — добавил хоккеист.

Уроженец Череповца Бучневич выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Сент-Луиса», он также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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      Алексей Гусев
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