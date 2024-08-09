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12:51, 9 августа 2024Спорт

Российский каноист вышел в финал Олимпиады-2024

Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский каноист Захар Петров вышел в финал летних Олимпийских Игр 2024 года в Париже на дистанции 1000 метров в одиночке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин финишировал в своем полуфинале на третьем месте. Для выхода в следующую стадию нужно было попасть в топ-4. Финальный заезд пройдет 9 августа в 14:50 по московскому времени.

Ранее Захаров выступал вместе с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров в двойках. Россияне заняли в финале четвертое место.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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