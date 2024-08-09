Российский каноист вышел в финал Олимпиады-2024

Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024

Российский каноист Захар Петров вышел в финал летних Олимпийских Игр 2024 года в Париже на дистанции 1000 метров в одиночке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин финишировал в своем полуфинале на третьем месте. Для выхода в следующую стадию нужно было попасть в топ-4. Финальный заезд пройдет 9 августа в 14:50 по московскому времени.

Ранее Захаров выступал вместе с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров в двойках. Россияне заняли в финале четвертое место.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.