Российский «Привет» получит «Баклана»

КБ «Око»: российский беспилотник «Привет-82» получит контроллер «Баклан-1»

Российский беспилотник самолетного типа «Привет-82» получит адаптированный под военные потребности контроллер «Баклан-1». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что контроллер представляет собой удобную для массового производства и монтажа плату с разъемами стандартного типа. «Существующие на рынке полетные контроллеры — небольшие компактные изделия, что хорошо для маленьких дронов, но в ситуации с большими самолетами осложняет процесс монтажа», — сказали в КБ.

Там добавили, что «Баклан-1» позволяет осуществлять дистанционное включение и выключение полезной нагрузки, а использованная в контроллере схема питая исключает помехи в видеосигнале от работы двигателя.

Ранее агентство со ссылкой на «Око» сообщило, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», покажут беспилотник «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам.

В декабре в КБ сообщили ТАСС, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.