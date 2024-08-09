Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:40, 9 августа 2024Наука и техника

Российский «Привет» получит «Баклана»

КБ «Око»: российский беспилотник «Привет-82» получит контроллер «Баклан-1»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российский беспилотник самолетного типа «Привет-82» получит адаптированный под военные потребности контроллер «Баклан-1». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» сообщает ТАСС.

В организации уточнили, что контроллер представляет собой удобную для массового производства и монтажа плату с разъемами стандартного типа. «Существующие на рынке полетные контроллеры — небольшие компактные изделия, что хорошо для маленьких дронов, но в ситуации с большими самолетами осложняет процесс монтажа», — сказали в КБ.

Там добавили, что «Баклан-1» позволяет осуществлять дистанционное включение и выключение полезной нагрузки, а использованная в контроллере схема питая исключает помехи в видеосигнале от работы двигателя.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее агентство со ссылкой на «Око» сообщило, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», покажут беспилотник «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам.

В декабре в КБ сообщили ТАСС, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо все вырубать». ВСУ могли получить доступ к дорожным камерам Курской области для слежки за российскими военными

      Украинская группа перенесла анонсированный концерт в Крыму на неопределенный срок

      В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил двоих силовиков

      Apple впервые за 14 лет обновит свой самый дешевый компьютер

      Минобразования Украины утвердило курс украиноцентричной школьной истории

      Женщина бросила в мужа буррито и попала за решетку

      В Днепропетровской области оказалось повреждено промышленное предприятие

      Темнокожая блогерша сняла квартиру на Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор

      Покалывания в руках и ногах оказались симптомом опасного заболевания

      Россия назвала позором молчание руководства ООН по поводу вторжения ВСУ в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше