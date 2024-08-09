Сербский баскетболист заявил об отказе судей пожать руки игрокам команды после матча с США

Богданович заявил об отказе судей пожать руки сербским игрокам после матча с США

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс» и сборной Сербии Богдан Богданович раскритиковал работу судей на полуфинальном матче летних Олимпийских игр 2024 года в Париже против США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить как лузер — вот, судейство... Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли», — заявил Богданович. Он добавил, что после матча арбитры отказались пожимать руки сербским баскетболистам и сразу покинули площадку.

Ранее стало известно, что в перерыве матча балерины исполнили фрагмент балета «Лебединое озеро». В мини-постановке участвовали пять балерин.

Игра прошла 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала сборная США, которая в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады.