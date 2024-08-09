Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
Завтра
02:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Франция U23
Сегодня
19:00 (Мск)
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Финал
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Реджана
Кубок Италии|1/32 финала
11:00, 9 августа 2024Спорт

Сербский баскетболист заявил об отказе судей пожать руки игрокам команды после матча с США

Богданович заявил об отказе судей пожать руки сербским игрокам после матча с США
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Michael Conroy / Reuters

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс» и сборной Сербии Богдан Богданович раскритиковал работу судей на полуфинальном матче летних Олимпийских игр 2024 года в Париже против США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить как лузер — вот, судейство... Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли», — заявил Богданович. Он добавил, что после матча арбитры отказались пожимать руки сербским баскетболистам и сразу покинули площадку.

Ранее стало известно, что в перерыве матча балерины исполнили фрагмент балета «Лебединое озеро». В мини-постановке участвовали пять балерин.

Игра прошла 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала сборная США, которая в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше