В перерыве матча между сборными Сербии и США на ОИ показали фрагмент «Лебединого озера»

Балерины исполнили фрагмент балета «Лебединое озеро» на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Мини-постановка была показана на паркете в перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии. В ней участвовали пять балерин.
Игра прошла в четверг, 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала сборная США, которая в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады.
«Лебединое озеро» — один из самых известных балетов Петра Чайковского. Впервые его показали в 1877 году в Большом театре.