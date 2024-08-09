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09:21, 9 августа 2024Спорт

В перерыве матча между сборными Сербии и США на ОИ показали фрагмент «Лебединого озера»

На матче между сборными Сербии и США на ОИ показали фрагмент «Лебединого озера»
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Zhang Chen / Xinhua / Globallookpress.com

Балерины исполнили фрагмент балета «Лебединое озеро» на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Мини-постановка была показана на паркете в перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии. В ней участвовали пять балерин.

Игра прошла в четверг, 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала сборная США, которая в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады.

«Лебединое озеро» — один из самых известных балетов Петра Чайковского. Впервые его показали в 1877 году в Большом театре.

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      Алексей Гусев
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