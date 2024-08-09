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17:28, 9 августа 2024Спорт

Ставший звездой Олимпиады турецкий стрелок объяснил свое спокойствие

Ставший звездой Игр стрелок Дикеч: я казался спокойным, но внутри бушевала буря

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Ставший звездой Олимпийских игр — 2024 турецкий стрелок Юсуф Дикеч объяснил свое спокойствие во время выступления. Его слова передает Reuters.

«Все говорят, что я казался очень спокойным, но на самом деле внутри меня бушевала буря», — заявил спортсмен. По мнению Дикеча, его поза для стрельбы хорошо отражает олимпийский дух: честную игру, простоту, ясность и естественность.

Дикеч стал популярным в интернете после выступления в Париже в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, 51-летний турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

Дикеч завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах. Вместе с ним выступала Севвал Тархан.

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      Дарья Коршунова
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