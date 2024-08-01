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13:24, 1 августа 2024Спорт

Турецкий стрелок выступил на Олимпиаде без экипировки и стал звездой

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч выступил на Олимпиаде без экипировки и стал звездой
Юсуф Дикеч

Юсуф Дикеч. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч стал популярным в интернете после выступления на Олимпийских играх — 2024. Пост о нем собрал более 235 тысяч лайков на Reddit.

Дикеч удивил пользователей тем, что, в отличие от своих соперников, выступал без специальной экипировки. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, 51-летний турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

«Похоже, этот чувак просто решил присоединиться к Олимпиаде, когда проснулся сегодня утром», «Турецкий парень из секретной службы», «Братан спокойно зашел, получил серебряную медаль и ушел», — такие комментарии оставили пользователи под постом.

Дикеч завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах. Вместе с ним выступала Севвал Тархан.

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      Дарья Коршунова
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