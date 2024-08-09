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00:43, 9 августа 2024Мир

В Германии оценили обещание Трампа по Украине

Политик Али назвала план Трампа по решению конфликта на Украине несбыточным
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Umit Bektas / Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине за сутки. Об этом заявила сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает телеканал Das Erste.

Она сочла обещание политика нереалистичным, отметив, что заключить такую сделку за 24 часа невозможно. По словам Али, подобные заявления являются частью предвыборной кампании Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, политик сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что у них обоих «есть свои слабости и сильные стороны».

При этом как в Москве, так и в Киеве считают такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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      Марина Совина
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