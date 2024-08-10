Президент Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии своей главной задачей. Его слова передает издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Моя главная задача — не допустить конфликта в стране», — отметил глава государства. Политик считает необходимым уберечь Белоруссию от вступления в конфликт и «спокойно разобраться» с внутренними проблемами республики.

Ранее Лукашенко заявил о намерении лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной.

10 августа белорусский лидер заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Глава государства пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины.

Президент Белоруссии призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. По его словам, у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», а украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».