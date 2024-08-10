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17:59, 10 августа 2024Спорт

Овечкин раскрыл отношение к выступлению россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в выступлении россиян на ОИ-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл отношение к соотечественникам, которые выступали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, что не видит в этом ничего плохого. «Если взять те же ОИ-2022, когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал?» — добавил форвард.

Ранее старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко осудила российских спортсменов, принявших участие в Играх в Париже. Она сочла, что эти атлеты наплевали на свою страну.

9 августа россияне завершили выступление на Играх в Париже. Из 15 допущенных нейтральных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми в женском парном разряде.

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      Алексей Гусев
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