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12:03, 11 августа 2024Спорт

Клишина оценила выступление россиян на Олимпийских играх-2024

Легкоатлетка Клишина: все гордятся завоевавшими серебро Игр Андреевой и Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина оценила выступление соотечественников на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Чемпионат».

Клишина поделилась, что присутствовала только на турнире по прыжкам в длину, но знает об успехе российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. «Не могу судить, могли ли они завоевать золото, но медаль на Олимпиаде — это в любом случае огромный успех и достижение, которым стоит гордиться. И все российские СМИ пишут, что это наши девочки и они завоевали серебро», — заявила легкоатлетка, добавив, что все гордятся девушками.

Андреева и Шнайдер — единственные из россиян, кому удалось завоевать медали на Олимпиаде. Они стали вторыми в женском парном разряде.

Всего на турнире в Париже выступало 15 российских спортсменов. К соревнованиям они были допущены в нейтральном статусе.

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