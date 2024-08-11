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21:51, 11 августа 2024Спорт

Назван рекордсмен по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Французский пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золота на Олимпиаде

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Французский пловец Леон Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в комплексном плавании на дистанциях 400 метров и 200 метров и в плавании баттерфляем и брассом на дистанции 200 метров.

Маршан также установил два олимпийских рекорда. Он побил достижения американца Майкла Фелпса на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Медальный зачет на Играх-2024 выиграла сборная США. Всего на счету команды 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Китая, в активе которой 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На третьем месте расположились японцы с 20 золотыми, 12 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

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      Анастасия Борисова
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