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09:45, 3 августа 2024Спорт

На Олимпиаде побили еще один 16-летний рекорд Фелпса

Французский пловец Маршан выиграл золото на Олимпиаде-2024 и побил рекорд Фелпса

Фото: Rob Schumacher / USA TODAY Sports / Reuters

Французский пловец Леон Маршан завоевал золотую награду на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту и 54,06 секунды, установив олимпийский рекорд. Он побил результат американца Майкла Фелпса (1 минута 54,23 секунды), который тот установил 16 лет назад на Играх-2008 в Пекине. Серебро в этой дисциплине завоевал японец Томоюки Матсусита. На третьем месте расположился американец Карсон Фостер.

Ранее Маршан побил еще один рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Спортсмен проплыл дистанцию за четыре минуты и 2,95 секунды.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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