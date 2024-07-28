На Олимпиаде побили 16-летний рекорд Фелпса

Французский пловец Маршан выиграл золото на Олимпиаде-2024 и побил рекорд Фелпса

Французский пловец Леон Маршан завоевал золотую награду на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен проплыл дистанцию за четыре минуты и 2,95 секунды, установив олимпийский рекорд. Он побил результат американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды), который тот установил 16 лет назад на Играх-2008 в Пекине. Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции — 4 минуты 2,50 секунды.

Серебро в этой дисциплине завоевал японец Томоюки Матсусита. На третьем месте расположился американец Карсон Фостер.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

