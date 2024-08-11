Названо место сборной России в медальном зачете Игр-2024 с учетом наград экс-россиян

Россия заняла бы 15-е место в медальном зачете Игр с учетом наград экс-россиян

Поменявшие спортивное гражданство экс-российские спортсмены заработали на Олимпийских играх 2024 года в Париже 17 наград разного достоинства. Об этом сообщает «Чемпионат».

Всего бывшие отечественные спортсмены выиграли шесть золотых, две серебряные и девять бронзовых наград. Если к ним добавить серебро российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде, то Россия заняла бы 15-е место в медальном зачете Игр-2024 — между сборными Венгрии и Испании.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр-2024. По ее мнению, это негативно скажется на российском спорте, так как будут потеряны ориентиры и методики.

Россияне были допущены к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Всего выступили 15 отечественных спортсменов. Из них только Андреева и Шнайдер смогли завоевать медаль.