Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:26, 12 августа 2024Из жизни

На закрытии Олимпиады артист поел лапшу во время выступления и попал на видео

На закрытии Олимпиады музыкант из оркестра поел лапшу во время выступления

На закрытии Олимпиады в Париже зрители заметили члена оркестра, поедающего лапшу во время своего выступления. На голодного артиста обратила внимание пользовательница X (бывший Twitter) @BexMix_41.

На кадрах видно, как кудрявый мужчина в очках ест лапшу пластиковой вилкой из миски. Рядом с ним играют на барабанах музыканты.

Комментаторы пошутили, что музыкант стал главной звездой вечера, и отметили что, по крайней мере, он двигался в такт музыке. Видео набрало два миллиона просмотров меньше чем за сутки.

Материалы по теме:
Участники Олимпиады в Париже признались в создании порноконтента. Что заставляет спортсменов обнажаться перед камерой?
Участники Олимпиады в Париже признались в создании порноконтента. Что заставляет спортсменов обнажаться перед камерой?
7 августа 2024
«Никогда не видел такого разврата» Выдержит ли Париж секс между тысячами спортсменов, приехавших на Олимпиаду?
«Никогда не видел такого разврата» Выдержит ли Париж секс между тысячами спортсменов, приехавших на Олимпиаду?
26 июля 2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Церемония закрытия стартовала 11 августа в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась в 1:00 12 августа по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Сотни россиян оказались заблокированы на островах из-за бушующего моря

      Россиянка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги отражения прорыва украинской ДРГ на границе в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше