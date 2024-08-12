На закрытии Олимпиады артист поел лапшу во время выступления и попал на видео

На закрытии Олимпиады музыкант из оркестра поел лапшу во время выступления

На закрытии Олимпиады в Париже зрители заметили члена оркестра, поедающего лапшу во время своего выступления. На голодного артиста обратила внимание пользовательница X (бывший Twitter) @BexMix_41.

На кадрах видно, как кудрявый мужчина в очках ест лапшу пластиковой вилкой из миски. Рядом с ним играют на барабанах музыканты.

Комментаторы пошутили, что музыкант стал главной звездой вечера, и отметили что, по крайней мере, он двигался в такт музыке. Видео набрало два миллиона просмотров меньше чем за сутки.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Церемония закрытия стартовала 11 августа в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась в 1:00 12 августа по московскому времени.