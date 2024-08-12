Губерниев: чтобы не оказаться в полной заднице, надо больше поддерживать спорт

Комментатор Дмитрий Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового. Его слова передает Sport24.

«Нам для того, чтобы не оказаться в полной заднице, надо работать засучив рукава. Нужно проводить соревнования, приглашать иностранцев, помогать детско-юношескому и студенческому спорту и, главное, не снижать оборотов», — заявил он. Журналист отметил, что уже многое делается для поддержки спорта, но надо еще больше.

По его мнению, отставание началось с момента отстранения 2,5 года назад. При этом в некоторых видах спорта, например в легкой атлетике, это произошло раньше (в 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил — прим. «Ленты.ру»). «Наша задача сейчас — минимизировать риски, а отставать мы будем в любом случае. Вопрос только, на сколько», — резюмировал Губерниев.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

