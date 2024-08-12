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12:15, 12 августа 2024Силовые структуры

Правозащитница раскрыла меню доставки еды в российские колонии после банкета осужденных

Появился снимок банкета заключенных, который прошел в мордовской колонии №7
Начало событий в новости Правозащитница рассказала об оскандалившейся из-за банкета российской колонии

Кадр: Известия

В сети появился снимок банкета заключенных, который прошел в колонии № 7 (ИК-7), расположенной в мордовском селе Сосновка. Фотографию публикуют «Известия».

На снимке, сделанном с камер видеонаблюдения, видно, как не менее 40 заключенных сидят за столами, уставленными различными блюдами. Среди них — шашлык, пицца, салаты, выпечка и напитки.

В своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) и правозащитница Ева Меркачева уточнила, что на появившейся фотографии осужденные находятся в помещении для приема пищи. Такие помещения с холодильниками есть в каждом отряде, а заключенные имеют право ими пользоваться. Кроме того, на столах у них, вероятнее всего, отсутствуют алкогольные напитки, а всю имеющуюся на банкете еду могли легко привезти с помощью сервиса доставки, как это делается в большинстве российских колоний и СИЗО.

Ранее стало известно, что в ИК-7 прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления. Следственный комитет России и ФСИН начали проверку.

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      Олеся Мицкевич
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