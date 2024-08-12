В России оценили церемонию закрытия Олимпийских игр-2024

Сенатор Пушков: церемония закрытия Игр-2024 сохранила скандальную стилистику

Председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось на стадион "Стад де Франс" — то ли насекомое, то ли дьявол, скорее последнее, но точно не человек», — поделился впечатлениями Пушков. Сенатор отметил, что организаторы сохранили и развили скандальную смысловую стилистику церемонии открытия.

Церемония закрытия Олимпиады прошла 11 августа. На ней состоялся парад спортсменов и передача олимпийского флага городу-хозяину следующих летних Игр — Лос-Анджелесу.

Российские спортсмены пропустили церемонию. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений.