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20:20, 12 августа 2024Россия

В России высказались о роли Запада в атаке ВСУ на Курскую область

Сенатор Джабаров: Запад мог помочь ВСУ подготовить атаку на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западные страны могли помогать ВСУ подготовить атаку на Курскую область, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о роли союзников Киева во вторжении в российский приграничный регион.

«Как Запад может среагировать, если он счастлив от того, что это произошло? Запад спонсировал этот поход. Я даже не удивлюсь, если узнаем позже, что Запад и планировал, и разрабатывал все. Конечно, он сейчас не будет замечать террористические проявления режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал сенатор.

Запад будет по-прежнему его выгораживать, даже если появятся факты какой-то химатаки или биоатаки, никакой реакции не будет. Реакция должна быть одна — мы должны нанести мощные удары, чтобы у Украины навсегда пропало желание заходить на наши территории

Владимир Джабаровроссийский сенатор

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что атаками на Курскую область Украина хочет улучшить свои переговорные позиции. При этом политик считает, что с атакующим мирное население Киевом не о чем говорить. «О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?», — отметил он.

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      Варвара Кошечкина
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