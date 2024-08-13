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12:43, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Информация об отправке в Курск мощи Матроны для крестного хода оказалась фейком

Сообщение об отправке в Курск мощи Матроны для крестного хода оказалось фейком

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сообщение об отправке в Курск мощи святой Матроны Московской для крестного хода оказалось фейком.

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» утверждает, что министр обороны Андрей Белоусов якобы отправляет в Курск мощи святой Матроны Московской для особого крестного хода.

В действительности никакого крестного хода против наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не планируется. О подобных планах официально не заявлял ни министр обороны, ни другие политики и ведомства. Кроме того, на официальном сайте Патриархии, а также на сайте Курской епархии отсутствует какая-либо информация о готовящемся крестом ходе.

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О том, что сообщение является фейком украинской пропаганды, свидетельствует также подача материала, которая высмеивает деятельность Русской Православной Церкви.

Авторы фейкового сообщения используют образ Белоусова как православного человека, чтобы попытаться его дискредитировать. Сообщалось, что министр обороны помогал священнослужителям в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково. Настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский рассказал, что в 2007 году брат привел Белоусова в храм, чтобы покреститься.

Канал «Кремлевская табакерка» неоднократно публиковал фейковые сообщения. В частности, ресурс распространял информацию о диверсии на железной дороге под Волгоградом, о последствиях потопления в Орске, о возгорании в цехе по производству FPV-дронов в Шахтах.

Информация о том, что Белоусов отправляет в Курск мощи святой Матроны Московской для особого крестного хода, не получила распространения в российских СМИ. Сообщение об этом публикуют украинские ресурсы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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