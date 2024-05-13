Предложенный Путиным глава МО Белоусов помогал в качестве алтарника в храме

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил на пост главы министерства обороны, помогал священнослужителям в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково. С ним политика связывает многолетняя история.

После того как глава государства предложил Белоусова на должность министра обороны, в социальных сетях появилась фотография, на которой политик запечатлен в церковных одеяниях рядом со священнослужителем. Изначально ходили предположения, что экс-вице-премьер служил в церкви во Владимирской области, однако снимок был сделан в храме в Троицком административном округе Москвы.

Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности "Актуальные вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности" в Совете Федерации России. Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов во время заседания.. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский рассказал, в 2007 году брат привел Белоусова в храм, чтобы покреститься. Тогда политик уже занимал должность заместителя министра экономического развития России.

Белоусов помогал священнослужителям в храме и содействовал строительству школы

Царевский отметил, что сейчас Белоусов редко приезжает в храм в Пучково, несколько лет назад он стал чаще ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. «Но мы с ним дружим, переписываемся. В некоторых моментах он участвует», — уточнил настоятель.

Комментируя фотографию политика в церковном одеянии, настоятель уточнил, что Белоусов не служил в храме алтарником, однако «иногда приезжал и алтарничал». При этом он активно участвовал в жизни храма. В том числе бывший вице-премьер помог в строительстве православной школы.

Андрей человек воцерковленный, он ученый серьезный, экономист. Книги большие и толстые по экономике написал, доктор наук. Конечно, его знания и опыт помогут отрасли. Он человек честный и бескомпромиссный Леонид Царевский протоиерей, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково

Путин предложил Белоусова на пост главы Минобороны России

11 мая стало известно, что занимавший должность первого вице-премьера России Белоусов покинет правительство и перейдет на новое место работы. На следующий день президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что оборонное ведомство должно быть открыто для инноваций и введения передовых идей. Официальный представитель Кремля напомнил, что ранее Белоусов возглавлял Минэкономразвития России.

7 мая 2024. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (слева) и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле.. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Между тем на Украине считают, что назначение Белоусова на пост министра обороны приведет к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и наращиванию военного производства в стране.

В свою очередь, Белоусов впервые высказался после предложения кандидатом на пост министра обороны и заявил о проблемах в ситуации с бойцами специальной военной операции (СВО). В частности, он выразил недовольство тем, что военных отправляют в переполненные госпитали. Помимо этого, он призвал решить проблему бюрократии, связанную с подтверждением льгот военных.