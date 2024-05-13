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15:45, 13 мая 2024Россия

Появились подробности тайной жизни предложенного Путиным министра обороны

Предложенный Путиным министр обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны, помогал священнослужителям в храме, находящемся в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.

После появления информации о предложении Путина выдвинуть Белоусова на пост министра обороны в сети появилось фотография, на котором экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

Сначала высказывались предположения, что он служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако эта информация оказалась неверной. Снимок был сделан в храме, находящемся в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский.

По его словам, Белоусов сейчас редко приезжает к ним в храм. При этом он чаще стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Также Царевский рассказал, что бывший вице-премьер помогал им строить православную школу.

«Андрей человек воцерковленный, он ученый серьезный, экономист. Книги большие и толстые по экономике написал, доктор наук. Конечно, его знания и опыт помогут отрасли. Он человек честный и бескомпромиссный», — добавил протоиерей.

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

Спустя день выяснилось, что президент России предложил назначить Белоусова министром обороны страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что его представили в Совет Федерации в качестве кандидата на пост главы Минобороны.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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