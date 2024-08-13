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16:04, 13 августа 2024Экономика

Китайские банки испугались сотрудничества с Россией

Bloomberg: банки Китая боятся, что США накажут их за сотрудничество с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Stringer / Reuters

Появляется все больше доказательств того, что китайские банки боятся наказания за сотрудничество с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, такая осторожность кредитных организаций КНР связана с расширением американских санкций. Между тем Россия уже столкнулась с дефицитом юаневой ликвидности. Российские компании вынуждены все чаще прибегать к юаневым свопам, которые прежде рассматривались как дорогостоящее последнее средство. Подчеркивается, что в последнем месяце лета средний дневной объем юаней, заимствованных посредством свопов, вырос до 20 миллиардов с 10 миллиардов в июне.

По мнению экономиста Алекса Исакова, российский рынок юаней пока не восстановился. Местные банки стараются отыскать надежные обходные пути, а более высокие издержки в юанях могут означать снижение объема торговли с Китаем, основным российским источником импорта.

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«Если экспорт Китая в Россию — будь то прямой или транзитный — сократится во второй половине года, Вашингтон сможет заявить о крупной победе в своей санкционной войне против России, а способность юаня служить альтернативой доллару будет еще больше поставлена ​​под сомнение», — сказал Исаков.

Кроме того, издание напомнило заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, пообещавшего, что Вашингтон готовит новые санкции против китайских организаций, которые работают с Россией. Аналитик брокерской компании Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что это предупреждение заставило многих китайских кредиторов остерегаться перевода юаней, а иногда и вовсе замораживать транзакции на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 августа суммарный объем торгов юанем на Мосбирже в режиме «завтра» составил 85 миллиардов рублей. Аналитик Михаил Васильев отметил, что у России с Китаем в торговле сохраняется профицит: юани продолжают поступать, а курс этой валюты к рублю остается стабильным. Также есть мнение, что дефицит юаней возник у какого-то крупного рыночного игрока.

Есть также версия, что дефицит юаневой ликвидности образовался из-за растущего спроса на покупку этой валюты.

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