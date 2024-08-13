Назван самый красивый мужчина российской авиации

Самым красивым мужчиной российской авиации назван бортпроводник «Аэрофлота»

Самым красивым мужчиной российской авиации назван бортпроводник «Аэрофлота» Даниил, ролик с которым стал вирусным в соцсетях в июле. Результаты опроса соотечественников раскрыл сервис путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, Даниил, который и положил начало тренду на видеоролики с работниками авиации, набрал 32 процента голосов. Второе место занял бортпроводник авиакомпании «Якутия» Адам с 26 процентами голосов. А на третьей строчке оказался пилот Дмитрий из лоукостера «Победа» — у него 14 процентов голосов участниц.

Четвертым в рейтинге стал бортпроводник «Ямала» Максим с 11 процентами голосов. Уточняется, что в социальных сетях его сравнивают с турецким актером. Пятую строчку занял бортпроводник Алексей из «России» (9 процентов), а шестую — авиатехник Алексей из NordStar.

Ранее секс-бомбой прослыл в сети член экипажа «Аэрофлота». Внимание привлек ролик, на котором бортпроводник Даниил проводит инструктаж по безопасности в самолете. «Ни стыда, ни совести, ни номера рейса», — возмущались пользовательницы в комментариях.

Позже выяснилось, что Даниил женат. Он также дал интервью, в котором рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.