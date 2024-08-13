Описана ситуация в приграничных районах Курской области

Общественник Ишков назвал стабильной обстановку в Льгове и Рыльске

Ситуация в городах Льгов и Рыльск Курской области, которые находятся близ границы с Украиной, стабильная. Об этом заявил общественник Николай Ишков, посетивший приграничье. Его слова приводит 360.ru.

«Во Льгове с местными жителями пообщались, они смеются, говорят, что уже пора возвращаться, что они уже вернулись», — рассказал он, добавив, что проблем при въезде в Льгов и Рыльск у него не возникло.

При этом, по его словам, в городах не осталось мирных жителей. Улицы патрулируют военные и полиция, там также выставлены блокпосты. У прохожих в приграничье могут проверить документы, сообщил Ишков.

Мужчина рассказал, что во Льгове он увидел, как в город привезли несколько пленных бойцов Вооруженных сил Украины. Двое из них были тяжело ранены — врачи им оказывали помощь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).