Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
0:2
Завершен
Урал
Россия — Мелбет Первая лига|5-й тур
Андрей Рублёв
0:2
Завершен
Алексей Попырин
Монреаль
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Франсиско Серундоло
Цинциннати (м)
Эмма Наварро
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
18:00 (Мск)
Чжан Шуай
Цинциннати (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
21:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Цинциннати (ж)
08:04, 13 августа 2024Спорт

Российский участник Олимпиады описал условия на Играх фразой «русских не сломать»

Каноист Коровашков: готов выступать на Олимпиаде при любых обстоятельствах

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал об условиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Русских не сломать, мы готовы выступать при любых обстоятельствах», — заявил спортсмен. Он добавил, что сборной России было бы по силам бороться за тройку в общекомандном медальном зачете.

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденную на 27 лет за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали. У нее депрессия и раскол личности

      В ЛНР рассказали о группе дезертиров ВСУ в Харьковской области

      Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской области

      Женщина решила посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и пришла в ярость

      Получившие рекордную взятку экс-сотрудники МВД оформляли счета на доверенных лиц

      Российский участник Олимпиады описал условия на Играх фразой «русских не сломать»

      Уехавшие из Краснояружского района жители рассказали об эвакуации из-за активности ВСУ

      Одна страна нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

      В США восхитились российским истребителем МиГ-31

      Взрывы и пожар в крупном российском городе сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше