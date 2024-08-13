Российский участник Олимпиады описал условия на Играх фразой «русских не сломать»

Каноист Коровашков: готов выступать на Олимпиаде при любых обстоятельствах

Российский каноист Алексей Коровашков рассказал об условиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Русских не сломать, мы готовы выступать при любых обстоятельствах», — заявил спортсмен. Он добавил, что сборной России было бы по силам бороться за тройку в общекомандном медальном зачете.

Коровашков на Олимпиаде в Париже выступал в паре с Захаром Петровым. Они заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

При этом в квалификации россияне установили олимпийский рекорд.