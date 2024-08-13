В российский регион на границе с Украиной начали отправлять добровольцев

В Курскую область отправили добровольцев из УрФО

В российский регион на границе с Украиной начали отправлять добровольцев. В Курскую область уже отправили первую группу из 40 человек из Уральского федерального округа (УрФО), передает ТАСС.

«По согласованию с властями Курской области, с собой добровольцы взяли необходимое оборудование и медикаменты», — пояснили агентству в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, уточнив, что длительность миссии составит две недели.

Сколько добровольцев планируется направить всего не уточняется. Сообщается, что у них есть опыт помощи в госпиталях, пунктах временного размещения, а также при эвакуации жителей и оказании адресной психологической поддержки. Как уточнил Якушев, Гуманитарный добровольческий корпус, в частности, работал в Донбассе.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин пообещал Киеву достойный ответ и исключил возможность переговоров с Украиной из-за ее действий в приграничье.