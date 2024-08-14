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21:08, 14 августа 2024Спорт

Мбаппе дебютирует за «Реал»

Футболист Килиан Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе дебютирует за мадридский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщается на сайте команды.

Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 22:00 по московскому времени. «Реалу» будет противостоять итальянская «Аталанта».

Футболист Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также семикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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