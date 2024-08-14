Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Рубин
0:1
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Крылья Советов
0:3
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Динамо М
2:1
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Иржи Легечка
Сегодня
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чжан Чжичжэнь
Сегодня
17:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Александр Зверев
Сегодня
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
23:57, 14 августа 2024Спорт

«Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА

«Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА, футболист Мбаппе забил дебютный гол

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече, прошедшей в Польше на «Варшавском Национальном стадионе», команда оказалась сильнее итальянской «Аталанты». Матч завершился со счетом 2:0. Первый мяч на 59-й минуте забил полузащитник Федерико Вальверде. На 68-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Килиан Мбаппе. Для него гол стал первым в составе «сливочных».

Мбаппе дебютировал за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА. Футболист объявил о переходе в команду 3 июня.

В прошедшем сезоне Суперкубок выиграл «Манчестер Сити».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      Девушки массово меняют расу с помощью аффирмаций. Почему американки вдруг решили стать кореянками и наоборот?

      «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА

      Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

      Французская префектура отказалась пускать российский фрегат в порт

      Финляндия увеличила производство снарядов в пять раз ради Украины

      Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медпомощи

      Охотники за лох-несским чудовищем зафиксировали на дне похожий на сердцебиение звук

      В США заявили о неспособности Харрис противостоять Путину

      В Британии рассказали о представляющем угрозу для России плане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше