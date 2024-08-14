«Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА, футболист Мбаппе забил дебютный гол

Испанский «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече, прошедшей в Польше на «Варшавском Национальном стадионе», команда оказалась сильнее итальянской «Аталанты». Матч завершился со счетом 2:0. Первый мяч на 59-й минуте забил полузащитник Федерико Вальверде. На 68-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Килиан Мбаппе. Для него гол стал первым в составе «сливочных».

Мбаппе дебютировал за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА. Футболист объявил о переходе в команду 3 июня.

В прошедшем сезоне Суперкубок выиграл «Манчестер Сити».