«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА у «Севильи» в серии пенальти

Английский «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече, прошедшей в Греции на стадионе «Георгиос Караискакис», команда оказалась сильнее испанской «Севильи» в серии послематчевых пенальти — 5:4. Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте счет открыл нападающий испанцев Юссеф Эн-Несири. На 63-й минуте счет сравнял полузащитник Коул Палмер.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Клуб обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории стал обладателем трофея.

«Севилья» выиграла Лигу Европы сезона-2022/2023. В решающей встрече, прошедшей в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», команда победила итальянскую «Рому» в послематчевой серии пенальти.