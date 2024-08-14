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13:07, 14 августа 2024Экономика

Россиянам объяснили скорое подорожание водки

Аналитик Дробиз: рост цен на водку будет обусловлен политикой «Росспиртпрома»

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Подорожание водки в России с 1 сентября 2024 года будет во многом обусловлено политикой нового руководства крупнейшего производителя спирта в стране — акционерного общества «Росспиртпром». Об этом заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, его слова приводит «360».

Во второй половине апреля 2024 года Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс». У этого производителя есть в общей сложности восемь спиртовых заводов в России. Они расположены в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Тульской, Курской, Новосибирской и других областях.

Дробиз заявил, что недавнее решение нового руководства «Росспиртпрома» поднять цены на спирт почти на девять процентов с осени этого года отразится на ценах на водку по всей России. Подобную меру он объяснил стремлением частных владельцев компании повысить рентабельность производства. Их политика подразумевает в том числе повышение конечной прибыли. «Видимо, рентабельность компании была недостаточной при переходе в частные руки из государственных», — предположил эксперт.

Ранее издание РБК со ссылкой на прогноз отраслевых аналитиков сообщило о грядущем подорожании водки в России с осени 2024 года после решения руководства «Росспиртпрома» поднять цены на спирт с 780 до 850 рублей за один декалитр. На этом фоне представители трех опрошенных компаний заявили, что стоимость конечной продукции в РФ увеличится в среднем на 25 процентов.

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