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20:03, 14 августа 2024Спорт

Стало известно о состоянии глаза избитого в Крыму боксера Двали

Боксеру Дмитрию Двали сняли послеоперационную повязку, глаз пока не видит

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российскому боксеру Дмитрию Двали, который получил травму глаза в драке в Крыму, сняли послеоперационную повязку. Об этом сообщает ВГТРК.

По информации источника, глаз спортсмена пока не видит. Медики говорят, что полноценное восстановление зрения займет время. Тренер Двали Иван Щелок заявил РИА Новости, что боксеру предстоит перенести еще несколько операций.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Спортсмен провел на операционном столе четыре часа. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез. Боксер будет проходить процесс восстановления под наблюдением медиков.

По предварительным данным, Двали получил травму глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек. По версии Telegram-канала Baza, Двали возвращался из клуба в нетрезвом состоянии и был избит толпой мужчин за то, что приставал к девушке.

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      Анастасия Борисова
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