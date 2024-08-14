Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 14 августа 2024Экономика

В России хотят сократить часть госслужащих. Оставшимся поднимут зарплаты

Силуанов: Минфин РФ выступает за сокращение числа госслужащих

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Министерство финансов России выступает за сокращение количества госслужащих в стране, тем же, кто не попадет под сокращение, поднимут заработную плату. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, министерство настаивало на том, что необходимости в такой большой численности государственного сектора нет.

Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату

Антон Силуановминистр финансов России

Силуанов в связи с этим отметил, что увеличение зарплат требует больших расходов, пока что основная задача — обеспечение поддержки специальной военной операции. Он указал, что главные ресурсы концентрируются на обеспечении задач в области безопасности и обороны.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Дерипаска предлагал снизить количество чиновников в три раза

В 2023 году российский миллиардер Олег Дерипаска заявлял, что чиновников в России должно быть меньше в два-три раза.

Мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что «легкий стресс» всегда помогает

Олег Дерипаскароссийский миллиардер

Бизнесмен отмечал, что нынешнее количество чиновников является серьезной обузой для экономики. Он добавил, что на российской экономике уже и так «гири висят» из-за санкций и других проблем.

В 2019 году в Минфине подсчитали, что на десять тысяч человек в России приходятся 163 государственных и муниципальных служащих. Доля чиновников составляет 3,3 процента, занятых в экономике страны. В соответствиями с данными Росстата на 2021 год, общее число служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» достигало 3,3 миллиона.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024

Путин повысил оклады госслужащим

В июле президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, такая же сумма у действительного государственного советника юстиции первого класса. При этом прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, до этого — 8939 рублей.

Кроме того, были пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов — торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях. Прошлая индексация окладов госслужащих и дипломатов производилась в сентябре прошлого года. Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Производитель грузовиков начал выпускать мороженое

      Жители Польши передумали переходить на евро

      Взятие в плен украинских солдат в Курской области сняли на видео

      Футболист рассказал об отказе от секса перед матчами

      Суд назвал правообладателя песен Шатунова

      Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров

      Россияне изменили отношение к кофемашинам

      В России хотят сократить часть госслужащих. Оставшимся поднимут зарплаты

      В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше