Силуанов: Минфин РФ выступает за сокращение числа госслужащих

Министерство финансов России выступает за сокращение количества госслужащих в стране, тем же, кто не попадет под сокращение, поднимут заработную плату. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, министерство настаивало на том, что необходимости в такой большой численности государственного сектора нет.

Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату Антон Силуанов министр финансов России

Силуанов в связи с этим отметил, что увеличение зарплат требует больших расходов, пока что основная задача — обеспечение поддержки специальной военной операции. Он указал, что главные ресурсы концентрируются на обеспечении задач в области безопасности и обороны.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Дерипаска предлагал снизить количество чиновников в три раза

В 2023 году российский миллиардер Олег Дерипаска заявлял, что чиновников в России должно быть меньше в два-три раза.

Мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что «легкий стресс» всегда помогает Олег Дерипаска российский миллиардер

Бизнесмен отмечал, что нынешнее количество чиновников является серьезной обузой для экономики. Он добавил, что на российской экономике уже и так «гири висят» из-за санкций и других проблем.

В 2019 году в Минфине подсчитали, что на десять тысяч человек в России приходятся 163 государственных и муниципальных служащих. Доля чиновников составляет 3,3 процента, занятых в экономике страны. В соответствиями с данными Росстата на 2021 год, общее число служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» достигало 3,3 миллиона.

Путин повысил оклады госслужащим

В июле президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, такая же сумма у действительного государственного советника юстиции первого класса. При этом прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тысяч 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, до этого — 8939 рублей.

Кроме того, были пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов — торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях. Прошлая индексация окладов госслужащих и дипломатов производилась в сентябре прошлого года. Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента.