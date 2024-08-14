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11:50, 14 августа 2024Экономика

Минфин предложил поднять зарплату чиновникам

Силуанов предложил сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплаты

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министерство финансов России выступает за сокращение числа госслужащих при условии, что оставшимся чиновникам поднимут зарплаты. Об этом во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, для этого госсектор должен работать более производительно, то есть выполнять те же функции меньшим числом сотрудников. Однако министр признал, что на практике вопрос является очень сложным, потому что он связан с людьми.

«Это всегда касается конкретной судьбы, конкретной семьи», — пояснил он, указав перед этим, что ведомству, возможно, столько сотрудников, сколько есть сейчас, не требуется.

В ходе того же выступления Силуанов заявил, что справиться с давлением недружественных государств России помог крепкий финансовый щит, выстроенная финансовая инфраструктура.

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