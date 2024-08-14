Захарова назвала удар ВСУ по ЗАЭС актом ядерного терроризма

Захарова: удар ВСУ по ЗАЭС является актом ядерного терроризма

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является актом ядерного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ.

«Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим [президента Украины Владимира] Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка», — отметила Захарова.

Вечером 11 августа на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. О пожаре сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что атаковавший станцию украинский беспилотник был запущен в Никополе Днепропетровской области.

Утром 12 августа возгорание градирни ЗАЭС было полностью ликвидировано. После этого исполняющий обязанности постоянного представителя России при Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) Роман Устинов заявил о намерении поднять на сессии агентства вопрос обстрела станции. 13 августа инспекторы МАГАТЭ сообщили, что не смогли определить причину пожара на Запорожской АЭС.