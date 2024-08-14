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14:24, 14 августа 2024Бывший СССР

Захарова назвала удар ВСУ по ЗАЭС актом ядерного терроризма

Захарова: удар ВСУ по ЗАЭС является актом ядерного терроризма

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является актом ядерного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ.

«Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим [президента Украины Владимира] Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка», — отметила Захарова.

Вечером 11 августа на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. О пожаре сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что атаковавший станцию украинский беспилотник был запущен в Никополе Днепропетровской области.

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Утром 12 августа возгорание градирни ЗАЭС было полностью ликвидировано. После этого исполняющий обязанности постоянного представителя России при Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) Роман Устинов заявил о намерении поднять на сессии агентства вопрос обстрела станции. 13 августа инспекторы МАГАТЭ сообщили, что не смогли определить причину пожара на Запорожской АЭС.

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      Екатерина Грищенко
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