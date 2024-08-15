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22:30, 15 августа 2024Спорт

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в Кубке России

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в Кубке России благодаря автоголу

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0. Хозяевам удалось одержать победу благодаря автоголу защитника грозненского клуба Александра Жирова.

«Краснодар» с шестью очками возглавил турнирную таблицу группы С. «Ахмат» с тремя очками идет вторым.

Ранее в матче группы D сыграли «Акрон» и «Факел». Команда из Тольятти обыграла клуб из Воронежа со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В решающем матче сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику».

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      Дарья Коршунова
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