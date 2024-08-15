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09:20, 15 августа 2024Спорт

Мбаппе оценил свой дебют за «Реал»

Килиан Мбаппе заявил, что был счастлив дебютировать за «Реал»

Фото: Pawel Jaskolka / Globallookpress.com

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оценил свой дебют за испанскую команду. Его слова приводит Marca.

Игрок отметил, что давно ждал этого момента. «Играть в этой футболке с этой эмблемой перед этими болельщиками. Я очень счастлив. Забивать голы важно для нападающего, но я очень хотел просто сыграть», — заявил Мбаппе.

Форвард дебютировал за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» 14 августа. Мадридский клуб победил со счетом 2:0, а Мбаппе отметился голом.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально он был представлен 16 июля. Отмечалось, что нападающий получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

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      Алексей Гусев
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